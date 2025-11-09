Close Banner Apps JPNN.com
Otomotif - Mobil

Chery J6T Resmi Mengaspal, Evolusi SUV Listrik Dimulai

Minggu, 09 November 2025 – 06:59 WIB
Peluncuran Chery J6T di Megamendung, Bogor, Jabar, Sabtu (8/11). Foto: ridho

jpnn.com, BOGOR - Chery Sales Indonesia (CSI) menyalakan babak baru dalam kisah SUV listriknya, lewat kelahiran varian baru yang lebih matang dan gagah— Chery J6T.

“Ini adalah perjalanan menuju pengalaman berkendara yang makin matang, berkarakter, dan berteknologi tinggi,” jelas Direktur Penjualan PT. CSI Budi Darmawan, di sela peluncuran di kawasan Bogor, Sabtu (8/11).

Meski namanya masih mengusung DNA “J6”, Chery menegaskan: J6T bukan facelift.

Baca Juga:

SUV boxy itu benar-benar new breed—lahir sebagai versi yang lebih tangguh dari pendahulunya, J6, yang sudah lebih dahulu dikenal dengan kemampuan off-road bertenaga listrik.

Eksterior Gagah

Sekilas, J6T memang masih mempertahankan tubuh boxy khas keluarga J6.

Baca Juga:

Namun jika ditelusuri, dimensinya kini lebih berotot. Panjang 4.433 mm, lebar 1.916 mm, dan tinggi 1.741 mm—semuanya lebih besar dibanding J6 standar.

Ground clearance-nya pun kini mencapai 225 mm, meningkat dari 200 mm, membuatnya tampak siap menghadapi jalur berbatu maupun genangan.

