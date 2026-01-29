Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Chery Memastikan Pembangunan Pabrik di Indonesia Dimulai Tahun Ini

Kamis, 29 Januari 2026 – 20:19 WIB
Chery Memastikan Pembangunan Pabrik di Indonesia Dimulai Tahun Ini - JPNN.COM
Rencana pabrik Chery di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, SEMARANG - Chery memastikan kembali pada rencana besar mereka pasar otomotif Indonesia: membangun pabrik mandiri.

Chery menyebut pembangunan pabriknya di Indonesia akan dimulai pada 2026 dan ditargetkan rampung pada 2027.

Dengan berdirinya pabrik sendiri, Chery tak lagi bergantung pada fasilitas perakitan milik PT. Handal Indonesia Motor (HIM) untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Direktur Pemasaran PT. Chery Sales Indonesia (CSI) Budi Darmawan mengatakan peletakan batu pertama atau groundbreaking dipastikan dilakukan tahun ini, meski waktu pastinya belum ditentukan.

“Yang pasti akan pada tahun ini,” ujar Budi di sela acara media test drive Chery C5 CHS Hybrid di Semarang, Kamis (29/1).

Rencana pabrik mandiri sejatinya bukan hal baru. Sejak beberapa tahun terakhir, Chery kerap menyebut pembangunan fasilitas produksi sebagai bagian dari strategi jangka panjang di Indonesia.

Kini, rencana tersebut kembali ditegaskan sebagai wujud keseriusan merek ini memperkuat eksistensinya.

Pabrik tersebut nantinya akan menjadi basis produksi bagi seluruh jenama di bawah payung Chery Group.

