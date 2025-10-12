Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Chery Membukukan Penjualan Positif, Tiggo Cross Penyumbang Terbesar

Minggu, 12 Oktober 2025 – 11:43 WIB
Chery Membukukan Penjualan Positif, Tiggo Cross Penyumbang Terbesar - JPNN.COM
Tiggo Cross CSH Hybrid penyumbang penjualan Chery Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Persaingan mobil listrik di Indonesia kian ketat. Di tengah tren tersebut, Chery mencatat hasil positif sepanjang September 2025 dengan pertumbuhan signifikan.

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan Chery mencapai 2.105 unit, naik 78,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Capaian itu sebagian besar ditopang oleh varian Tiggo Cross, yang menjadi tulang punggung penjualan merek asal Tiongkok itu di tanah air.

“Secara keseluruhan, Tiggo Cross menyumbang lebih dari 50 persen penjualan Chery di Indonesia,” ujar Head of Brands Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan, di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

Dari lini Tiggo Cross, varian CSH (Chery Smart Hybrid) menjadi yang paling diminati konsumen.

Varian CSH menguasai sekitar 80 persen dari total penjualan Tiggo Cross. “Artinya, pasar paling besar masih datang dari Tiggo Cross CSH,” tambah Rifkie.

Chery kini tengah fokus menggenjot penjualan versi CSH yang menawarkan kombinasi performa dan efisiensi bahan bakar.

SUV 5 penumpang itu dibekali mesin bensin 1.5L yang dipadukan motor listrik, transmisi Dedicated Hybrid Transmission (DHT), serta baterai 1.8 kWh.

