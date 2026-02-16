Chery Memperkenalkan Teknologi Super Hybrid Generasi Keenam, Simak Nih!

jpnn.com - Chery Automobile memanaskan persaingan elektrifikasi global lewat teknologi Super Hybrid generasi terbaru.

Sistem plug-in hybrid diklaim mampu membawa mobil keluarga menempuh jarak hingga 2.000 kilometer hanya dengan satu tangki bahan bakar dan sekali pengisian daya.

Pencapaian tersebut dimungkinkan berkat kombinasi efisiensi bahan bakar yang lebih rendah, peningkatan tenaga, serta pengembangan komponen elektrifikasi baru.

Chery, bahkan memilih Australia sebagai lokasi pengungkapan teknologi hybrid generasi keenamnya, yang direncanakan hadir pada model global mulai akhir 2026 hingga awal 2027.

Teknologi Super Hybrid terbaru akan tersedia dalam dua varian utama, yakni DHT160 dan DHT230, yang disesuaikan dengan ukuran kendaraan.

Pada SUV kelas menengah dengan bobot 1,5–2 ton, sistem DHT160 menghasilkan tenaga 160 kW dan torsi 275 Nm dari motor listrik—naik dari generasi sebelumnya.

Sementara itu, varian DHT230 untuk kendaraan lebih besar mampu mencapai 260 kW dan torsi 330 Nm.

Kunci peningkatan performa terletak pada desain motor listrik “16-in-one” yang lebih ringkas dan ringan hingga 30 persen, dengan kemampuan putaran mencapai 24.000 rpm.