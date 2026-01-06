Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Chery Mulai Buka Pemesanan SUV Fulwin T9L

Senin, 19 Januari 2026 – 00:14 WIB
Chery Mulai Buka Pemesanan SUV Fulwin T9L - JPNN.COM
Ilustrasi logo Chery. Foto: antaranews

jpnn.com, TIONGKOK - Chery mengumumkan telah membuka keran pemesanan untuk SUV baru Fulwin T9L di pasar China.

Menurut siaran CarNewsChina pada Sabtu (17/1), secara desain SUV hybrid itu memiliki gril depan semi-tertutup yang terintegrasi dengan lampu depan ramping.

Bumper bawahnya memiliki desain ventilasi berlapis

Baca Juga:

Mobil asal Tiongkok itu memiliki gagang pintu semi-tersembunyi dan kaca spion luar tanpa bingkai.

Di bagian belakangnya terdapat lampu lebar yang menampilkan desain melingkar dan matriks titik.

Bagian dalam kendaraan ini memiliki panel instrumen LCD penuh dan roda kemudi multifungsi dua warna.

Baca Juga:

Di bagian tengah dasbor terdapat layar IMAX HD 2,5K berukuran 17,3 inci.

Fulwin T9L dipasangi kursi depan ganda zero-gravity yang menawarkan pengaturan daya 16 arah untuk pengemudi dan penumpang, lengkap dengan ventilasi, pemanas, pijat, memori, penyangga pinggang, dan fungsi sandaran kaki.

Chery mengumumkan telah membuka keran pemesanan untuk SUV baru Fulwin T9L di pasar China.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Chery Fulwin T9L  Chery  suv chery  suv hybrid 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp