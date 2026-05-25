Chery Omoda C9 Terbaru Tawarkan 2 Pilihan Mesin, Harga Mulai Rp 300 Jutaan

Senin, 25 Mei 2026 – 09:45 WIB

jpnn.com - Chery resmi meluncurkan Omoda C9 terbaru di pasar Tiongkok.

Mobil yang bermain di segmen SUV itu ditawarkan dengan pilihan dua pilihan mesin, yakni mesin bensin turbo 2,0 liter dan sistem plug-in hybrid vehicle (PHEV) turbo 1,5 liter.

Chery mengeklaim jarak tempuh listrik mobil itu hingga 120 km. Hal itu berdasarkan standar China Light-duty Vehicle Test Cycle (CLTC).

Chery Omoda C9 terbaru dipasarkan dengan harga mulai 124.900 yuan (sekitar Rp 325 juta) sampai 139.900 yuan (kisaran Rp 364 juta).

Dikutip dari CarNewsChina pada Minggu (24/5), Chery C9 pertama kali diperkenalkan pada 2023 sebagai SUV bermesin pembakaran internal murni.

Varian PHEV-nya, C9 (Yaoguang) C-DM, diluncurkan pada 2024.

Chery Omoda C9 2027 mencakup model Night Edition bermesin pembakaran internal.

Adapun perubahan pada mobil ini mencakup ban Michelin, kaliper rem dengan aksen merah, serta lapisan atap berbahan suede hitam.

Peleknya juga mendapat sentuhan warna hitam smoky untuk memperkuat tampilan sporty.