Chery Q Menyapa Publik Indonesia, Baterainya Bisa Dicas dalam Waktu 16 Menit

Selasa, 19 Mei 2026 – 14:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Setelah meluncur di China dan Thailand, Chery Q yang merupakan mobil listrik mungil ini akhirnya menyapa publik Indonesia.

Chery Q merupakan amunisi baru untuk bertarung di pasar kendaraan listrik perkotaan.

Model hadir dengan desain ringkas, unik, dan menyasar generasi muda yang aktif dengan mobilitas tinggi.

Vice Country Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, mengatakan Chery Q dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lengkap, mulai dari sisi kenyamanan hingga keselamatan.

"Mobil tampil dengan perpaduan desain mengotak dan lekukan membulat yang membuat tampilannya terasa dinamis," kata Budi saat peluncuran di Jakarta, Senin (18/5).

Dimensinya yang kompak juga memudahkan pengguna bermanuver di jalan perkotaan, maupun area parkir sempit.

Chery Q memiliki dimensi panjang 4.195 mm, lebar 1.811 mm, dan tinggi 1.574 mm dengan wheelbase 2.700 mm.

Ruang kaki penumpang belakang pun diklaim cukup lega untuk ukuran mobil kompak.