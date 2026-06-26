Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Chery Q Sukses Mencuri Perhatian, Ribuan Unit Terpesan

Jumat, 26 Juni 2026 – 05:47 WIB
Chery Q Sukses Mencuri Perhatian, Ribuan Unit Terpesan - JPNN.COM
Pre-book Chery Q. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme konsumen terhadap mobil listrik terbaru Chery tampaknya cukup tinggi.

Baru sebulan sejak dibukanya masa pemesanan awal, Chery Q sudah mengantongi lebih dari 3.000 unit pre-book.

PT. Chery Sales Indonesia (CSI) mengungkapkan angka tersebut diraih sejak program pre-book dibuka pada 18 Mei 2026.

Baca Juga:

Menariknya, periode pemesanan masih berlangsung hingga 15 Juli 2026 sehingga jumlahnya masih berpotensi terus bertambah.

Vice Country Director Chery Business Unit PT. CSI Budi Darmawan Jantania mengatakan respons positif itu menunjukkan Chery Q mampu memenuhi kebutuhan konsumen, yang menginginkan mobil listrik praktis dengan fitur lengkap.

"Capaian ini menjadi indikasi bahwa Chery Q mampu menjawab ekspektasi konsumen," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (26/6).

Baca Juga:

Chery Q hadir di segmen kendaraan listrik ringkas dengan jarak tempuh hingga 400 kilometer berdasarkan standar NEDC.

Mobil dibekali baterai 42,7 kWh dan mendukung pengisian cepat dari 30 persen ke 80 persen hanya dalam waktu sekitar 16,5 menit.

Antusiasme konsumen terhadap mobil listrik terbaru Chery tampaknya cukup tinggi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   chery q  Chery  Mobil listrik Chery  harga Chery Q 
BERITA CHERY Q LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp