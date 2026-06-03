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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Chery Segarkan Tiggo 8 Champion Family, Makin Canggih Lewat Teknologi Falcon 500

Rabu, 03 Juni 2026 – 21:51 WIB
Chery Segarkan Tiggo 8 Champion Family, Makin Canggih Lewat Teknologi Falcon 500 - JPNN.COM
Model pembaruan Chery Tiggo 8 Champion Family. Foto: chery

jpnn.com - Chery kembali menyegarkan lini SUV andalannya melalui peluncuran Tiggo 8 Champion Family yang mencakup Tiggo 8 Plus, Tiggo 8 Pro, dan Tiggo 8.

Pembaruan meliputi peningkatan pada fitur keselamatan, teknologi kabin, hingga sistem bantuan berkendara.

Sorotan utama hadir pada Tiggo 8 Plus Extraordinary Champion yang kini dibekali sistem bantuan berkendara Falcon 500.

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Teknologi tersebut memungkinkan mobil menjalankan sejumlah fungsi semiotonom di jalan tol, mulai dari perpindahan jalur otomatis, menghindari rintangan, hingga membantu keluar-masuk ramp.

Tidak hanya itu, SUV tersebut juga telah dilengkapi fitur Automatic Parking Assist (APA) yang memudahkan proses parkir secara otomatis.

Chery tetap mempertahankan karakter desain Tiggo 8 Plus dengan gril berukuran besar dan lampu depan yang menyatu dengan wajah depan kendaraan.

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Perbedaan paling mencolok justru terlihat pada model yang dibekali sistem bantuan berkendara, yakni hadirnya aksen biru di beberapa bagian eksterior.

Masuk ke kabin, nuansa modern makin terasa berkat layar infotainment 15,6 inci beresolusi 2.5K yang ditenagai chip Qualcomm 8255.

Chery kembali menyegarkan lini SUV andalannya melalui peluncuran Tiggo 8 Champion Family yang mencakup Tiggo 8 Plus, Tiggo 8 Pro, dan Tiggo 8.

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TAGS   Chery  Chery Tiggo 8   Tiggo 8 Champion Family  New Chery Tiggo 8 
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