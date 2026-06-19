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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Chery Stockman, Truk Pikap Berteknologi PHEV yang Dirilis Akhir Tahun Ini

Jumat, 19 Juni 2026 – 12:58 WIB
Chery Stockman, Truk Pikap Berteknologi PHEV yang Dirilis Akhir Tahun Ini - JPNN.COM
Chery Stockman. Foto: chery

jpnn.com - Chery terus memperluas lini produknya di pasar global. Kali ini sebuah truk pikap berteknologi plug-in hybrid (PHEV) yang akan menggunakan nama Stockman.

Chery menargetkan kendaraan meluncur pada akhir tahun ini untuk bersaing di segmen truk pikap ukuran menengah.

Dari sisi desain, Stockman tampil gagah dengan dimensi panjang 5.450 mm, lebar 1.920 mm, dan tinggi 1.925 mm.

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Wajah depannya mengusung gril horizontal besar dan fender lebar, menciptakan kesan tangguh khas kendaraan pekerja.

Masuk ke kabin, Chery membekali Stockman dengan sejumlah fitur modern.

Pikap tersebut memiliki layar infotainment ganda, setir berlapis kulit, serta tuas transmisi elektronik.

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Kenyamanan penumpang juga diperhatikan melalui hadirnya panoramic sunroof, jok berpemanas, dan sistem pendingin udara otomatis.

Daya tarik utama Stockman terletak pada sektor dapur pacunya.

Chery terus memperluas lini produknya di pasar global. Kali ini sebuah truk pikap berteknologi plug-in hybrid (PHEV) yang akan menggunakan nama Stockman.

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TAGS   Truk pikap listrik  Chery  chery stockman  truk pikap PHEV 
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