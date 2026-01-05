Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Chery Tancap Gas 2026, Resmikan Dealer ke-71 di Tangerang

Senin, 05 Januari 2026 – 13:33 WIB
PT Chery Sales Indonesia (CSI) mengawali awal 2026 langsung tancap gas dengan meresmian dealer Chery Dunia Karawaci di Tangerang, Senin (5/1). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - PT Chery Sales Indonesia (CSI) mengawali awal 2026 langsung tancap gas dengan meresmian dealer Chery Dunia Karawaci di Tangerang, Senin (5/1).

Dealer yang berlokasi di JL. Imam Bonjol, Cibodas, Tangerang itu merupakan jaringan Chery k3-71 di Indonesia.

Jaringan itu diharapkan bisa memberikan kemudahan akses layanan penjualan dan purnajual yang lebih dekat, nyaman, dan berkualitas.

Peresmian itu sekaligus menegaskan komitmen Chery dalam memperkuat eksistensi merek di berbagai wilayah dengan potensi pertumbuhan industri otomotif yang terus berkembang.

"Hari ini kami meresmikan dealer resmi Chery ke-71 di Indonesia. Kehadiran dealer baru ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap Chery," ungkap Head of Dealer Network Development Chery Motor Indonesia, Sulistyo Nugroho saat ditemui di Tangerang, Senin.

Dia menambahkan pihaknya akan terus memperluas jaringan resmi guna meningkatnya pengguna Chery di Indonesia.

Sulistyo menyebut pihaknya menargetkan ratusan dealer resmi di seluruh Indonesia pada 2026.

"Kami menargetkan 120 dealer di Indonesia pada tahun ini yang berfokus pada kota-kota kecil di luar Jabodetabek, baik itu di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Perluasan jaringan ini diharapkan bisa menjangkau pengguna mobil Chery," tuturnya.

