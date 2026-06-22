Chery Tiggo 7 HEV Berpeluang Meramaikan Pasar Otomotif Global

jpnn.com - Chery diam-diam tengah mempersiapkan Tiggo 7 versi Hybrid Electric Vehicle/HEV untuk dirilis kepada publik dalam waktu dekat.

Kehadiran mobil di kelas sport utility vehicle (SUV) itu mulai terungkap setelah mobill tersebut melakukan pengujian di jalanan CHina.

Konon, SUV kompak tersebut akan dijual ke pasar global.

CarNewsChina pada Minggu (21/6) melaporkan model baru dengan tulisan nama pengembangan "T1E HEV" pada kap mesin itu memiliki emblem Chery berbahasa Inggris serta desain interior khusus untuk pasar ekspor.

Tiggo 7 saat ini tersedia 3 varian, yaitu hibrida ringan (Mild Hybrid Electric Vehicle/MHEV) 48 volt, elektrik plug-in hybrid (PHEV), dan mesin pembakaran internal (ICE).

Berbeda dengan PHEV, mobil itu bisa menempuh jarak hingga 90 km dalam mode listrik. Sedangkan model MHEV tidak dapat berjalan hanya dengan tenaga listrik.

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Mobil varian HEV dapat beroperasi dalam mode listrik untuk waktu singkat, tetapi tidak bisa diisi daya dari sumber eksternal.

Kendaraan ini memperoleh pasokan energi dari mesin atau hasil pemulihan selama pengereman.

Sistem itu menawarkan efisiensi maksimal dalam penggunaan kendaraan perkotaan dengan kecepatan rendah dalam skenario kondisi lalu lintas kendaraan stop-and-go.