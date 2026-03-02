Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Chery Tiggo 7L Bersiap Memanaskan Persaingan SUV Kompak

Senin, 02 Maret 2026 – 21:53 WIB
Chery Tiggo 7L Bersiap Memanaskan Persaingan SUV Kompak - JPNN.COM
Chery Tiggo 7L. Foto: chery

jpnn.com - Chery kembali memanaskan persaingan SUV kompak lewat kemunculan Tiggo 7L.

Model tersebut memang bukan nama asing—sebelumnya sudah lebih dahulu menyapa pasar Rusia.

Namun, kini ia bersiap tampil resmi di kandang sendiri, China, dengan wajah yang diperbarui.

Baca Juga:

Dari gambar resmi yang dirilis, Tiggo 7L tampil dengan pendekatan desain yang lebih tegas.

Gril depan besar berbentuk huruf V langsung mencuri perhatian, dengan logo Chery bertengger di tengah dan menyatu secara visual dengan lampu depan ramping di kanan-kiri.

Fascia depannya terlihat berani, diperkuat tiga kisi udara yang memberi kesan agresif sekaligus mengisyaratkan kemungkinan tetap mengusung mesin bensin.

Baca Juga:

Masuk ke sisi samping, siluetnya terasa modern. Atap mengambang atau floating roof dipadukan dengan gagang pintu semi-tersembunyi, detail yang biasanya identik dengan SUV kelas lebih tinggi.

Sentuhan krom pada bingkai jendela menambah aura premium tanpa terlihat berlebihan.

Chery kembali memanaskan persaingan SUV kompak lewat kemunculan Tiggo 7L. Hadir dengan beberapa varian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Chery  Chery Tiggo 7L  Chery Tiggo 7  SUV kompak 
BERITA CHERY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp