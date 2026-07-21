Chery TIGGO 9 CSH Hidupkan Pesta Bola dengan V2L dan Audio Sony

jpnn.com, JAKARTA - Fitur Vehicle-to-Load (V2L) dan sistem audio premium pada Chery TIGGO 9 CSH menjadi sorotan, dalam acara nonton bareng pertandingan sepak bola internasional beberapa waktu lalu, di Hijoe Jakarta.

Lewat kegiatan bertajuk Ngobar (Ngopi Bareng) Jurnalis Otomotif, Chery menunjukkan bahwa sebuah SUV tak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi pusat hiburan sekaligus sumber daya listrik berbagai aktivitas.

Selama acara berlangsung, fitur V2L pada TIGGO 9 CSH dimanfaatkan untuk menyuplai listrik bagi berbagai perangkat pendukung, mulai dari layar utama, lampu penerangan, hingga kipas angin.

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Kehadiran fitur itu membuat seluruh kebutuhan listrik acara dapat dipenuhi langsung dari kendaraan tanpa bantuan generator.

Suasana pertandingan pun makin semarak berkat sistem audio premium yang dibenamkan pada SUV flagship tersebut.

Chery TIGGO 9 CSH dibekali head unit 15,6 inci beresolusi 2.5K yang dipadukan dengan 14 speaker Sony, termasuk speaker pada sandaran kepala.

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Hasilnya, suara pertandingan terdengar jernih dan memenuhi area nonton bareng tanpa perlu menggunakan perangkat pengeras suara tambahan.

Ketua pelaksana acara, Indra Prabowo, mengatakan kegiatan ini bukan sekadar ajang menyaksikan pertandingan bersama, tetapi juga menjadi momen mempererat hubungan antarsesama jurnalis otomotif.