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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Chery Tiggo V: 1 Kendaraan 3 Konsep

Kamis, 06 Agustus 2026 – 14:26 WIB
Chery Tiggo V: 1 Kendaraan 3 Konsep - JPNN.COM
Perkenalan Chery Tiggo V di GIIAS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Chery memanfaatkan ajang GIIAS 2026 untuk memperkenalkan Tiggo V, model baru yang mengusung konsep berbeda dari SUV pada umumnya.

Bukan sekadar memadukan karakter SUV dan MPV, Tiggo V dirancang sebagai satu kendaraan dengan tiga konsep sekaligus.

Wakil Direktur Unit Bisnis PT. Chery Sales Indonesia (CSI), Budi Darmawan Jantania, mengatakan Tiggo V dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan kendaraan tangguh, lapang, sekaligus fleksibel.

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"Kalau sebelumnya perpaduan SUV dan MPV, sekarang kami memperluas konsepnya menjadi tiga dalam satu, termasuk menghadirkan karakter double cabin," ujar Budi saat peluncuran Tiggo V di GIIAS 2026, ICE BSD, Tangerang.

Secara dimensi, Tiggo V memiliki panjang 4,91 meter, lebar 1,921 meter, tinggi 1,79 meter, serta ground clearance 220 mm.

Ukuran tersebut memungkinkan mobil mengakomodasi hingga tujuh penumpang, tanpa mengorbankan kemampuan melintas berbagai kondisi jalan.

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Meski belum mengungkap spesifikasi lengkapnya, Chery memastikan Tiggo V akan dipasarkan dengan pilihan mesin konvensional dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

Informasi lebih rinci, termasuk spesifikasi dan fitur, dijadwalkan diumumkan pada kuartal keempat 2026. (rdo/jpnn)

Chery memanfaatkan GIIAS 2026 untuk memperkenalkan Tiggo V, model baru yang mengusung konsep berbeda dari SUV pada umumnya.

Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

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TAGS   Chery  Chery Tiggo V  spesifikasi chery tiggo v  GIIAS 2026  chery giias 2026  otomotif 
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