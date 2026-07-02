Chicco Jerikho Beradu Akting Dengan Marsha Aruan di Sinetron

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Chicco Jerikho beradu akting dengan Marsha Aruan dalam sinetron Terlanjur Mencintaimu.

Chicco Jerikho mengaku ini bukan kali pertama terlibat dalam satu proyek yang sama dengan Marsha Aruan.

Mereka pernah beradu akting pada satu judul sinetron yang sama pada 2012 lalu.

"Sebenarnya ini yang kedua. Ini sinetron yang mempertemukan kami lagi setelah dari tahun 2012, dan sekarang ketemu lagi 2026 dengan peran yang berbeda," ujar Chicco Jerikho di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (2/7).

Namun sebelumnya, Marsha Aruan berperan sebagai adik ipar Chicco Jerikho. Sementara di sinetron terbarunya kini, mereka bakal menjadi pasangan.

"Mungkin yang sinetron sebelumnya Marsha ini jadi adik ipar, dan sekarang harus jadi pasangan saya," ucap Chicco Jerikho.

Terkait membangun chemistry, dia mengaku tak merasa kesulitan.

Sebab mereka sudah saling mengenal dan ini bukan kali pertama beradu akting bersama, walau dengan peran yang berbeda.