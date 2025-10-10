Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Chikita Meidy Nyaris Rujuk dengan Indra Adhitya, Tetapi...

Jumat, 10 Oktober 2025 – 13:13 WIB
Chikita Meidy. Foto: Instagram/chikitameidy

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Chikita Meidy masih dalam proses perceraian dari suaminya, Indra Adhitya.

Sejak melayangkan gugatan cerai, dia ternyata belum pernah bertemu lagi dengan suami.

"Belum (bertemu) dari Juni," kata Chikita Meidy saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Dalam kesempatan tersebut, perempuan berusia 34 tahun itu mengungkap sebuah fakta bahwa dirinya sebenarnya sempat nyaris rujuk dengan Indra Adhitya.

Chikita Meidy mengaku pada waktu itu mencoba memaafkan kesalahan suami demi masa depan anak.

"Aku memaafkan dan mencoba kembali karena anak," jelas pelantun Kampuang Nan Jauah di Mato itu.

Akan tetapi, Chikita Meidy dan Indra Adhitya akhirnya gagal rujuk.

Salah satu faktor yang membuatnya berbalik arah yakni kebiasaan buruk suami.

