Chikita Meidy Terkejut Digugat Balik Suami Kembalikan Mahar & Uang Rumah Rp 938 Juta

Kamis, 02 Oktober 2025 – 12:50 WIB
Chikita Meidy Terkejut Digugat Balik Suami Kembalikan Mahar & Uang Rumah Rp 938 Juta - JPNN.COM
Chikita Meidy. Foto: Instagram/chikitameidy

jpnn.com, TIGARAKSA - Proses perceraian penyanyi Chikita Meidy dengan suaminya, Indra, memasuki babak baru yang mengejutkan.

Pada sidang ketujuh yang digelar di Pengadilan Agama Tigaraksa, pihak tergugat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi dengan tuntutan finansial yang fantastis.

Dalam gugatan rekonvensi tersebut, Indra selaku tergugat menolak semua gugatan cerai yang diajukan oleh Chikita Meidy, tetapi di sisi lain menyatakan setuju untuk bercerai.

"Sidang ketujuh, aku baru dibagikan tadi yang namanya rekonvensi. Rekonvensi. Di sini aja ya, surprise ya hari ini," ujar Chikita Meidy di Pengadilan Agama Tigaraksa, baru-baru ini.

Hal yang mengejutkan lainnya yakini isi tuntutan dalam rekovensi Indra terhadap Chikita Meidy.

Tuntutan pertama dalam rekonvensi tersebut yakni menghukum Chikita Meidy untuk mengembalikan mahar kepada Indra.

Chikita Meidy membantah keras tuntutan ini, mengingat mahar tersebut diklaim diambil tanpa izin oleh Indra.

"Padahal kan faktanya mahar saya yang dicuri tanpa izin, yah curi kan masa izin sih. Jadi dia bilang ke pengacaranya lewat bukti rekonvensi ini, bahwa dia sudah sepakat sama saya menjual mas kawin. Padahal kenyataannya dia mencuri mas kawin, seperti yang bukti video yang pernah saya upload di IG. Malah dia yang meminta saya bayar mahar. Aduh, oke," katanya.

Digugat balik suami, Chikita Meidy diminta mengembalikan mahar dan uang rumah senilai Rp938 juta.

