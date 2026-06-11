ChildFund dan YKSB Berdayakan Pemuda Boyolali Kembangkan Peternakan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Dii tengah tantangan pemulihan ekonomi dan krisis iklim yang semakin nyata, ChildFund Internasional di Indonesia bersama Yayasan Keluarga Sejahtera Boyolali (YKSB) meluncurkan Green Recovery Initiative (GRI).

Program ini mendorong pengembangan peternakan berkelanjutan di Boyolali melalui penguatan kapasitas anak-anak muda.

Selama ini, peternakan menjadi salah satu penopang ekonomi warga yang menghadapi tantangan besar, mulai dari pengelolaan limbah dan pakan yang belum optimal hingga dampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mendorong sebagian peternak beralih dari sapi ke domba dan kambing.

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“Pemulihan ekonomi dan pemulihan lingkungan perlu berjalan seiring. Kami mendorong kewirausahaan anak muda, penurunan emisi, dan penguatan rantai nilai ekonomi hijau secara terpadu,” ujar Senior Specialist - Livelihood ChildFund Internasional di Indonesia, Meinrad Indra Cahya, Kamis (11/6).

Melalui GRI, pemulihan ekonomi tidak hanya diarahkan pada peningkatan pendapatan peternak, tetapi juga pada penguatan ketahanan lingkungan. Program ini mengembangkan model peternakan domba dan kambing yang lebih bersih, efisien, produktif, dan ramah lingkungan.

Program Manager YKSB, Ahmad Luthfy Mubaarok, menegaskan bahwa GRI dirancang sebagai proses jangka menengah hingga panjang. Program ini menempatkan masyarakat, termasuk orang muda, sebagai aktor penting dalam perubahan sosial dan ekonomi di desa.

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“Kami percaya, dengan semangat kebersamaan, GRI tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi generasi mendatang,” ungkap Ahmad.

Salah satu wujud nyata GRI di tingkat komunitas adalah Agro Lestari Muda, kelompok ternak yang didirikan pada 2024 dan dikelola oleh orang muda Desa Suroteleng.