Children of Heaven, Sepasang Sepatu dan Arti Sebuah Pengorbanan

Kamis, 14 Mei 2026 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MD Pictures mengadaptasi film fenomenal karya Majid Majidi berjudul Children of Heaven.

Adapun film itu berpusat pada kisah kakak-beradik bernama Ali dan Zahra yang hidup dalam kesederhaan di pinggiran Semarang pada tahun 80-an.

Konflik bermula ketika Ali tidak sengaja menghilangkan sepatu milik adik, Zahra, sehingga harus berbagi sepatu dan bergantian saat hendak sekolah.

Para penonton diajak untuk menyelami kisah keluarga Ali dan Zahra yang hidup dalam kesederhanaan, tetapi tetap saling mengasihi dan penuh pengorbanan.

Akting Jared Ali serta Humaira Jahra yang memerankan karakter Ali dan Zahra juga tidak main-main.

Sebab, berbagai emosi yang dirasakan oleh kakak beradik itu dapat tersampaikan dengan baik.

Namun, film itu tidak hanya menawarkan drama semata, kehadiran sederet komika seperti Muhadkly Acho, Oki Rengga, Dodit Mulyanto, hingga Lolox mampu memberikan sentuhan segar.

Komedi tipis-tipis, tetapi memberikan angin segar, sehingga film tidak terasa membosankan.