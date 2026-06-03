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China Dapat Malu Besar di Hari Pembuka VNL 2026

Rabu, 03 Juni 2026 – 20:53 WIB
China Dapat Malu Besar di Hari Pembuka VNL 2026 - JPNN.COM
China vs Ceko di Week 1 VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - NANJING - Salah satu tuan rumah Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Putri, China, mendapat malu besar.

Bermain di rumah sendiri, Nanjing, pada Rabu (3/6) malam WIB, China tumbang, kalah dari Ceko.

Kalahnya gak tanggung-tanggung, 0-3 (20-25, 20-25, 24-26).

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China tampak sudah berupaya meredam lawannya, tetapi pertahanan dan variasi serangan Ceko di laga ini padu.

"Kami membayangkan bisa memainkan pertandingan yang baik, tetapi Ceko mempunyai blok yang luar biasa," ujar Kapten China Gong Xiang Yu kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Pada pertandingan kedua mereka, besok, China akan berhadapan dengan Thailand (yang Rabu sore kalah 0-3 dari Serbia).

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"Kami harus bisa mengembangkan permainan di pertandingan berikutnya," kata Gong.

Selain di China, Week 1 juga berlangsung di Kanada dan Brasil. (vw/jpnn)

Selain digelar di China, Week 1 VNL 2026 Wanita juga berlangsung di Kanada dan Brasil.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   VNL 2026  VNL  VNL 2026 Putri  China  Ceko 
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