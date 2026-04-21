China Kecam AS Sita Kapal Kargo Iran, Berharap Pihak Terkait Hormati Gencatan Senjata

jpnn.com - BEIJING - Kementerian Luar Negeri China mengecam tindakan Amerika Serikat yang menyita kapal kargo Iran di dekat Selat Hormuz.

Tindakan AS itu berpotensi memicu ketegangan lebih lanjut di Timur Tengah.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan bahwa situasi di Selat Hormuz saat ini sangat rapuh dan kompleks.

“Kami prihatin atas tindakan penyergapan paksa yang dilakukan AS terhadap kapal tersebut," kata Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, China, Senin (20/4).

Guo Jiakun berharap pihak-pihak terkait dapat menghormati kesepakatan gencatan senjata secara bertanggung jawab, menghindari tindakan yang memperburuk sengketa dan meningkatkan ketegangan. “Serta menciptakan kondisi yang diperlukan demi pemulihan kelancaran lalu lintas pelayaran melalui selat tersebut," tambahnya.

Menurut Guo Jiakun, menjamin kelancaaran lalu lintas pelayaran tanpa hambatan melalui Selat Hormuz, merupakan kepentingan bersama bagi negara-negara di kawasan maupun komunitas internasional.

"Situasi regional saat ini berada pada tahap kritis, yakni penentuan apakah konflik yang terjadi dapat diakhiri atau tidak. Setelah jendela peluang menuju perdamaian terbuka, situasi kondusif perlu diciptakan guna mengakhiri konflik tersebut sesegera mungkin," ungkap Guo Jiakun.

Menurut dia, China mendukung pihak-pihak terkait untuk menjaga momentum gencatan senjata dan negosiasi, bertindak sesuai dengan semangat empat poin usulan Presiden Xi Jinping, terus mendorong deeskalasi, serta memainkan peran konstruktif demi mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang tahan lama di kawasan Timur Tengah.