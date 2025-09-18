China Masters 2025: Jonatan Christie Gugur, Akui Terjebak Perubahan Taktik Lin Chun Yi

jpnn.com - Harapan Jonatan Christie untuk melangkah lebih jauh di ajang China Masters 2025 harus terhenti di babak 16 besar.

Berlaga di Shenzhen Arena, Kamis (18/9/2025), tunggal putra Indonesia itu takluk dari wakil Taiwan Lin Chun Yi dua gim langsung dengan skor 5-21, 20-22.

Kekalahan Mengejutkan

Kekalahan ini terasa cukup mengejutkan mengingat Jojo -sapaan Jonatan- sebelumnya selalu unggul dalam tiga pertemuan terakhir melawan Lin.

"Dari beberapa pertemuan terakhir, permainan Lin Chun Yi hari ini berubah. Dia bermain sangat taktis, serangannya konsisten mematikan ke pojok-pojok, dan yang paling menyulitkan dia lebih sabar dengan tempo sedikit lambat."

"Padahal biasanya dia agresif dan cepat," ucap Jojo dalam keterangan resmi.

Jojo Mengaku Kurang Tenang

Peraih emas Asian Games 2018 itu mengakui dirinya gagal tampil maksimal. Setelah kalah telak di gim pertama, Jojo berusaha bangkit di gim kedua, tetapi tetap tumbang.

Baca Juga: Pernyataan Ade Resky Dwicahyo Sebelum Menghadapi Jojo di Kejuaraan Dunia BWF 2025

"Saya kurang tenang dan terburu-buru. Dia bisa lebih enjoy menikmati permainan. Ini hal yang mesti saya evaluasi lagi,” tambahnya.

Dengan hasil ini, Jonatan Christie harus menelan kekalahan pertamanya dari Lin Chun Yi setelah empat kali berjumpa.