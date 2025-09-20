China Masters 2025: Luar Biasa! Dechapol/Supissara Mencatat Final ke-6 Tahun Ini

Sabtu, 20 September 2025 – 11:00 WIB

jpnn.com - SHENZHEN - Ganda campuran Thailand peringkat empat dunia Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran menembus final China Masters 2025 Super 750.

Pada semifinal di Shenzhen Arena, Sabtu (19/9) siang WIB, Dechapol/Supissara memukul wakil tuan rumah peringkat kedua dunia Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin.

Pertarungan sengit berdurasi 43 menit itu berkesudahan 21-17, 22-20.

Dechapol/Supissara sukses membuat penonton yang kebanyakan publik tuan rumah itu geram.

Rekor head to head Dechapol/Supissara vs Jiang/Wei pun menjadi 2-1.

Kemenangan itu membuat Dechapol/Supissara mencatat final ke-6 mereka di BWF World Tour tahun ini.

Sebelum masuk final China Masters 2025 Super 750, Dechapol/Supissara juga menembus partai puncak Malaysia Open Super 1000, Thailand Masters Super 300, Singapore Open Super 750, Indonesia Open Super 1000, Japan Open Super 750.

Dechapol/Supissara juara di Malaysia, Thailand, dan Singapura.