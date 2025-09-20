Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

China Masters 2025: Pertama Sejak 2005, Tuan Rumah Menderita

Sabtu, 20 September 2025 – 16:07 WIB
China Masters 2025: Pertama Sejak 2005, Tuan Rumah Menderita - JPNN.COM
Ganda campuran Malaysia Chen Tang Jie (kiri) dan Toh Ee Wei. Foto: Bertrand Guay/AFP

jpnn.com - SHENZHEN - Lima dari sepuluh laga semifinal China Masters 2025 Super 750 tuntas. Lima pertandingan lagi segera bergulir di Shenzhen Arena, Sabtu (20/9) sore hingga malam WIB.

Hasil semifinal pagi-siang WIB tadi tak cukup baik buat tuan rumah.

Dari empat wakil China yang mengayun raket, hanya dua yang masuk final, yakni tunggal putri Han Yue dan ganda putri Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian.

Baca Juga:

Sementara itu, dua wakil lagi, yakni dua ganda campuran, sama-sama gagal menembus final.

Itu membuat sejarah besar tercipta, derita buat China.

"Untuk pertama kalinya sejak turnamen dimulai pada 2005, China Masters tidak akan melahirkan juara lokal (tuan rumah) di nomor ganda campuran. Sebuah momen bersejarah yang mengakhiri dominasi domestik yang luar biasa selama 18 tahun," ulasan awak BWF.

Baca Juga:

Hal itu terjadi setelah ganda Thailand peringkat empat dunia Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran dan juara dunia dari Malaysia peringkat tiga Chen Tang Jie/Toh Ee Wei duta-duta China.

Dechapol/Supissara menang dari ranking dua Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin 21-17 22-20.

Lihat ke sini yuk, hasil dan jadwal semifinal China Masters 2025 Super 750. Ganda Indonesia main malam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   China Masters 2025  Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran  Chen Tang Jie/Toh Ee Wei  ganda campuran 
BERITA CHINA MASTERS 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp