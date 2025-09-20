China Masters 2025: Pertama Sejak 2005, Tuan Rumah Menderita

jpnn.com - SHENZHEN - Lima dari sepuluh laga semifinal China Masters 2025 Super 750 tuntas. Lima pertandingan lagi segera bergulir di Shenzhen Arena, Sabtu (20/9) sore hingga malam WIB.

Hasil semifinal pagi-siang WIB tadi tak cukup baik buat tuan rumah.

Dari empat wakil China yang mengayun raket, hanya dua yang masuk final, yakni tunggal putri Han Yue dan ganda putri Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian.

Sementara itu, dua wakil lagi, yakni dua ganda campuran, sama-sama gagal menembus final.

Itu membuat sejarah besar tercipta, derita buat China.

"Untuk pertama kalinya sejak turnamen dimulai pada 2005, China Masters tidak akan melahirkan juara lokal (tuan rumah) di nomor ganda campuran. Sebuah momen bersejarah yang mengakhiri dominasi domestik yang luar biasa selama 18 tahun," ulasan awak BWF.

Hal itu terjadi setelah ganda Thailand peringkat empat dunia Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran dan juara dunia dari Malaysia peringkat tiga Chen Tang Jie/Toh Ee Wei duta-duta China.

Dechapol/Supissara menang dari ranking dua Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin 21-17 22-20.