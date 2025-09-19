Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

China Masters 2025: Strategi Fajar/Fikri Bongkar Kekuatan Duo Malaysia

Jumat, 19 September 2025 – 19:22 WIB
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil melangkah ke semifinal China Masters 2025. Foto: PBSI,

jpnn.com - Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil melangkah ke semifinal China Masters 2025 setelah menyingkirkan wakil Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Berlaga di Shenzen Arena, Jumat (19/9/2025), Fajar/Fikri menang meyakinkan dengan skor 21-16, 21-11.

Strategi Fajar/Fikri

Hasil ini terasa spesial karena Fajar/Fikri pernah keok dari duo Malaysia tersebut di ajang Japan Open 2025.

"Kami mempelajari permainan mereka lebih detail, lalu mencoba mengeksekusinya dengan sabar. Saat sudah unggul poin, rasa percaya diri makin meningkat," ujar Fikri dalam keterangan resmi.

Kemenangan ini bukan hanya membawa Fajar/Fikri ke empat besar China Masters 2025. tetapi juga menegaskan konsistensi performa mereka di Negeri Tirai Bambu.

Sebelumnya, mereka sukses merebut gelar China Open 2025 pada Juli lalu.

Perjalanan Sulit di China Masters 2025

Fajar pun menegaskan bahwa perjalanan mereka menuju semifinal kali ini tidaklah mudah.

"Rasanya senang bisa kembali menembus semifinal. Dari awal turnamen tidak mudah, tetapi kami berusaha menikmati setiap pertandingan."

