JPNN.com - Olahraga - Tenis

China Open 2025: Peluang Janice Tjen Adu Raket dengan Naomi Osaka

Rabu, 24 September 2025 – 09:49 WIB
China Open 2025: Peluang Janice Tjen Adu Raket dengan Naomi Osaka - JPNN.COM
Petenis Indoneisa Janice Tjen berpeluang jumpa Naomi Osaka di babak kedua China Open 2025. Foto: Instagram/Janice Tjen.

jpnn.com - Petenis muda Indonesia Janice Tjen membuka peluang mencatatkan duel impian melawan mantan petenis nomor satu dunia Naomi Osaka pada ajang China Open 2025.

Janice berhasil menembus babak utama setelah melalui jalur kualifikasi dengan perjuangan keras.

Kini, langkah berikutnya menanti. Di babak pertama, Janice akan menghadapi Aliaksandra Sasnovich (Belarusia), sosok yang juga lolos lewat babak kualifikasi.

Pertemuan ini membuat peluang Janice untuk melangkah ke babak kedua tetap terbuka lebar.

Andai mampu menyingkirkan Sasnovich, Janice akan mendapatkan kesempatan langka, yakni berhadapan langsung dengan Naomi Osaka, salah satu ikon tenis dunia.

Osaka sendiri sudah memastikan tempat di babak kedua dan tinggal menunggu pemenang duel Janice kontra Sasnovich.

Naomi Osaka tentu bukan pemain sembarangan. Petenis asal Jepang itu pernah menggebrak dunia dengan torehan empat gelar Grand Slam di usia yang masih sangat muda.

Namun, perjalanan kariernya sempat terhenti karena berbagai rintangan, mulai dari masalah kesehatan mental, cedera, hingga sempat rehat panjang pada 2023 karena kehamilan dan persalinan.

