China Open 2026: Akane Yamaguchi Menghentikan Wang Zhi Yi di Semifinal

jpnn.com - CHANGZHOU – Wang Zhi Yi kandas di semifinal China Open 2026 Super 1000.

Peringkat kedua dunia dari China itu kalah dari sesama pemain papan atas, Akane Yamaguchi (Jepang) pada perempat final di Olympic Sports Center Gymnasium, Sabtu (25/7) siang WIB.

Wang Zhi Yi kalah rubber game 10-21, 21-16, 16-21 dalam laga berdurasi 54 menit (statistik BWF).

Rekor head to head kedua pemain menjadi 9-8, Wang Zhi Yi masih unggul.

Namun, itu berarti Wang Zhi Yi gagal mewujudkan misi besar hattrick juara beruntun di China Open.

Akane, peringkat ketiga dunia yang menjuarai China Open 2017 itu, di final China Open 2026 akan menghadapi pemenang semifinal Chen Yu Fei (China) vs Tomoka Miyazaki (Jepang).

Sebelum laga Wang Zhi Yi vs Akane Yamaguchi tadi, telah lulus ke final ganda campuran China Guo Xin Wa/Chen Fang Hui yang menaklukkan ganda Thailand Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran 23-21, 21-19.

Saat ini sedang berhadapan ganda campuran China, petahana, nomor satu dunia; Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping melawan duo Prancis Thom Gicquel/Delphine Delrue. (bwf/jpnn)