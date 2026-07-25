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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

China Open 2026: Fajar/Fikri Ungkap Detik-detik Menegangkan saat Memukul Liang/Wang

Sabtu, 25 Juli 2026 – 21:29 WIB
China Open 2026: Fajar/Fikri Ungkap Detik-detik Menegangkan saat Memukul Liang/Wang - JPNN.COM
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melangkah ke final China Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengungkapkan perjuangan berat yang mereka alami setelah memastikan tiket final China Open 2026.

Ganda putra ranking dua dunia itu menyingkirkan wakil tuan rumah Liang Wei Keng/Wang Chang lewat pertarungan rubber game dengan skor 21-19, 14-21, 21-19 di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Sabtu (25/7/2026).

Tekanan Besar di Markas Tuan Rumah

Fajar mengaku kemenangan tersebut terasa spesial karena diraih di hadapan publik China yang memberikan dukungan penuh kepada lawan.

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"Pertama-tama saya bersyukur ya, terima kasih atas doa dan dukungannya. Yang pasti tidak mudah melawan pasangan nomor satu China di rumahnya sendiri dengan dukungan yang luar biasa."

"Namun, itu tidak mengendurkan semangat kami untuk bisa terus melangkah jauh," jelasnya.

Kunci Kemenangan Fajar/Fikri

Meski sempat berada dalam situasi sulit, Fajar menegaskan mereka tidak kehilangan keyakinan ketika pertandingan memasuki poin-poin krusial.

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"Setelah poin mepet, kami coba tidak mau kalah. Kami terus berusaha, satu demi satu dan bisa."
Menurutnya, rasa saling percaya di dalam pasangan maupun dukungan tim menjadi modal utama hingga kembali melangkah ke partai puncak.

Sempat Kehilangan Momentum

Sementara itu, Muhammad Shohibul Fikri mengakui Liang/Wang tampil jauh lebih berbahaya dibanding pertemuan terakhir mereka.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengungkapkan perjuangan berat yang mereka alami setelah memastikan tiket final China Open 2026.

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TAGS   China Open 2026  Fajar Fikri  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri  China Open 
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