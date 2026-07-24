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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

China Open 2026: Jonatan Christie Beberkan Alasan Victor Lai Sulit Dikalahkan

Jumat, 24 Juli 2026 – 13:58 WIB
China Open 2026: Jonatan Christie Beberkan Alasan Victor Lai Sulit Dikalahkan - JPNN.COM
Jonatan Christie gugur di perempat final China Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Jonatan Christie kembali gagal mematahkan dominasi Victor Lai saat kedua pemain bertemu di perempat final China Open 2026.

Bertanding di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat (24/7/2026), Jojo -sapaan Jonatan- menyerah dua gim langsung 14-21, 17-21.

Hasil itu memperpanjang catatan buruk Jojo saat menghadapi pemain ranking delapan dunia itu.

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Sebelumnya, peraih emas Asian Games 2018 tersebut juga harus mengakui keunggulan Victor pada partai final Indonesia Open 2026 dengan skor 19-21, 8-21.

Jojo Beri Apresiasi untuk Victor Lai

Meski gagal melangkah ke semifinal, Jojo mengaku tetap bersyukur karena telah mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya sepanjang pertandingan.

"Pertama tentu saya bersyukur. Puji Tuhan, walaupun hasilnya kalah, saya merasa itu adalah kemampuan terbaik yang bisa saya keluarkan," ucapnya.

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Jojo juga memberikan pujian kepada Victor Lai. Menurutnya, pemuda berusia 21 tahun itu memiliki kualitas lengkap untuk berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia.

"Saya melihat Victor Lai adalah salah satu pemain muda yang sangat bagus. Cara bermainnya tenang, sabar, pertahanannya solid, dan variasi pukulannya juga cukup lengkap."

Jonatan Christie kembali gagal mematahkan dominasi Victor Lai saat kedua pemain bertemu di perempat final China Open 2026.

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TAGS   Jonatan Christie  Victor Lai  China Open 2026  Jojo  China Open 
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