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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

China Open 2026: Jonatan Christie Lagi-lagi Kalah dari Victor Lai

Jumat, 24 Juli 2026 – 13:11 WIB
China Open 2026: Jonatan Christie Lagi-lagi Kalah dari Victor Lai - JPNN.COM
Jonatan Christie (kiri) dan Viktor Lai (kanan). Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Perjalanan Jonatan Christie di China Open 2026 harus terhenti pada babak perempat final. Viktor Lai (Kanada) lagi-lagi menjadi mimpi buruk.

Bertanding di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat (24/7/2026), Jojo -sapaan Jonatan- menyerah dua gim langsung dengan skor 14-21, 17-21.

Kekalahan tersebut sekaligus memperpanjang catatan buruk Jojo saat menghadapi tunggal putra ranking delapan dunia itu.

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Hasil di Changzhou membuat Jojo kembali gagal memutus dominasi Victor Lai.

Dalam dua pertemuan terakhir, peraih emas Asian Games 2026 itu selalu menelan kekalahan.

Sebelumnya, Jojo juga harus mengakui keunggulan Victor pada partai final Indonesia Open 2026 dengan skor 19-21, 8-21.

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Catatan tersebut menunjukkan Jonatan Christie masih belum menemukan formula yang tepat untuk meredam permainan pemain muda asal Kanada tersebut.(pbsi/jpnn)

Perjalanan Jonatan Christie di China Open 2026 harus terhenti pada babak perempat final. Viktor Lai (Kanada) lagi-lagi menjadi mimpi buruk.

Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

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TAGS   Jonatan Christie  Victor Lai  China Open 2026  China Open 
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