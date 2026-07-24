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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

China Open 2026: Jonatan Christie Ogah Bicara Gelar, Ada Alasan Besar di Baliknya

Jumat, 24 Juli 2026 – 05:54 WIB
China Open 2026: Jonatan Christie Ogah Bicara Gelar, Ada Alasan Besar di Baliknya - JPNN.COM
Jonatan Christie menjadi salah satu wakil Indonesia di perempat final China Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Jonatan Christie menjadi salah satu wakil Indonesia di perempat final China Open 2026.

Namun, pemain yang karib disapa Jojo itu memilih menurunkan ekpektasi pada turnamen BWF Super 1000 itu.

Langkah Jojo ke delapan besar tidak diraih dengan mudah. Bermain di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Kamis (23/7/2026), ayah satu orang anak itu sempat kehilangan gim pertama saat menghadapi Loh Kean Yew (Singapura).

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Jojo akhirnya menang dengan skor 12-21, 21-6, 21-13 dan memastikan tiket ke babak perempat final China Open 2026.

"Ekspektasi saya, ingin menikmati main saja sih. Membalikkan permainan yang kemarin di Indonesia Open dan sebelumnya," ucapnya.

Menurut peraih medali emas Asian Games 2018 tersebut, kondisi lapangan menjadi tantangan tersendiri. Arah angin yang cukup kencang membuatnya harus mengubah pendekatan permainan setelah kehilangan gim pembuka.

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"Di gim pertama, saya coba beberapa kali melihat kondisi dan tes beberapa kali ternyata banyak yang keluar bolanya. Jadi, saya langsung memutuskan kalau sampai ke gim ketiga harus lebih agresif saat awal."

"Puji Tuhan, berjalan sesuai rencana dan lebih nyaman ketika berbalik setelah interval," tambahnya.

Jonatan Christie menjadi salah satu wakil Indonesia di perempat final China Open 2026.

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TAGS   Jonatan Christie  China Open 2026  China Open  Victor Lai  bulu tangkis 
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