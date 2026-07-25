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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

China Open 2026: Putri Kusuma Wardani Akui Ada Satu Masalah yang Belum Bisa Diatasi

Sabtu, 25 Juli 2026 – 03:10 WIB
China Open 2026: Putri Kusuma Wardani Akui Ada Satu Masalah yang Belum Bisa Diatasi - JPNN.COM
Putri Kusuma Wardani a.k.a Putri KW kandas di perempat final China Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Perjalanan Putri Kusuma Wardani di China Open 2026 harus terhenti pada babak perempat final.

Bertanding di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat (24/7/2027), pemain yang karib disapa Putri KW itu menyerah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki dengan skor 21-16, 11-21, 9-21.

Putri mengawali pertandingan dengan baik setelah merebut gim pertama. Namun, situasi berubah ketika Tomoka mulai menguasai ritme permainan pada dua gim berikutnya.

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Faktor Kekalahan Melawan Tomoka 

Dia menilai kondisi lapangan turut memengaruhi jalannya pertandingan, terutama saat arah angin berubah sehingga membuatnya kesulitan menjaga kualitas pukulan.

"Secara permainan sebenarnya Tomoka tidak banyak berubah, tetapi faktor menang dan kalah angin cukup menentukan. Di gim ketiga dari awal dia terus menekan dan saya tidak bisa keluar dari tekanan."

"Dia mungkin bisa tampil lebih lepas dan saya terus kesulitan dengan pukulan-pukulan yang terlalu panjang atau nettingnya banyak tanggung," ucapnya.

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Belum Puas dengan Permainan Sendiri

Terlepas dari hasil yang diraih, Putri bersyukur dapat menyelesaikan pertandingan tanpa mengalami masalah fisik.

"Tetap bersyukur keluar dari lapangan dengan tidak ada cedera apapun. Untuk hari ini saya rasa sangat nggak puas mainnya."

Perjalanan Putri Kusuma Wardani di China Open 2026 harus terhenti pada babak perempat final.

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TAGS   Putri KW  China Open 2026  Putri Kusuma Wardani  China Open  Tomoka Miyazaki 
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