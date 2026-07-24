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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

China Open 2026: Shi Yu Qi dan Jojo Sama-Sama Angkat Koper

Jumat, 24 Juli 2026 – 13:28 WIB
China Open 2026: Shi Yu Qi dan Jojo Sama-Sama Angkat Koper - JPNN.COM
Jonatan Christie. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - CHANGZHOU – Dua tunggal putra papan atas dunia, yakni Shi Yu Qi (China, nomor 1) dan Jonatan Christie (Indonesia, 4) kandas di perempat final China Open 2026 Super 1000.

Shi Yu Qi gagal memanfaatkan dukungan fan tuan rumah di Olympic Sports Center Gymnasium, Jumat (24/7) siang WIB.

Menghadapi ranking enam dunia dari Taiwan, Chou Tien Chen, Shi Yu Qi kalah rubber game 14-21, 21-12, 15-21.

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Duel Shi vs Chou diwarnai perang mental, sama-sama mengandalkan drive dan permainan di bibir net.

Pada akhirnya mental CTC yang lebih teruji di laga tadi.

CTC pun masuk semifinal, menghadapi sesama Taiwan Lin Chun Yi.

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Lin Chun Yi menembus semifinal juga menundukkan pemain China, mantan juara turnamen ini, Weng Hong Yang.

Tak berapa lama setelah Shi Yu Qi angkat koper, Jojo -panggilan Jonatan Christie, juga bernasib serupa.

Semifinal tunggal putra China Open 2026 mempertemukan derbi Taiwan dan Kanada vs Prancis.

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TAGS   China Open 2026  Shi Yu Qi  Jojo  Jonatan Christie  Toma Junior Popov   Chou Tien Chen  Lin Chun Yi  Victor Lai 
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