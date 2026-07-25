China Open 2026: Wakil Indonesia Bertumbangan, Fajar/Fikri Memikul Misi Berat

jpnn.com - Indonesia dipastikan hanya memiliki satu wakil pada babak semifinal China Open 2026.

Satu-satunya delegasi Merah Putih yang masih tersisa ialah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri setelah melewati rintangan perempat final di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat (24/7/2026).

Fajar/Fikri melangkah ke empat besar seusai mengalahkan pasangan Korea Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju dua gim langsung 21-15, 21-13.

Kemenangan itu membuat Fajar/Fikri menjadi tumpuan terakhir Indonesia setelah tiga wakil lainnya gagal melanjutkan perjalanan di turnamen level BWF World Tour Super 1000 tersebut.

Pada babak semifinal, juara bertahanan China Open tersebut sudah ditunggu ganda andalan tuan rumah Liang Wei Keng/Wang Chang.

Ganda putra ranking lima dunia itu melangkah ke empat besar setelah menyingkirkan pasangan Denmark Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard dengan skor 21-11, 22-20.

Rekor pertemuan memberikan sedikit keuntungan bagi Fajar/Fikri. Dari lima duel sebelumnya, pasangan Indonesia mampu mengamankan empat kemenangan, termasuk saat mengalahkan Liang/Wang di Singapore Open 2026.

Wakil Indonesia Berguguran

Namun, nasib berbeda dialami Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Ganda putri Indonesia itu kandas setelah kalah dari unggulan kedelapan asal China Li Yi Jing/Luo Xu Min dengan skor identik 18-21, 18-21.