China Raih Kemenangan Penting di Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 21:55 WIB

jpnn.com - CHIANG MAI - Pelatih China Yong Zhao antusias menyambut kemenangan timnya pada matchday 1 Pool F Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025.

Meladeni Meksiko di Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre, Chiang Mai, Thailand, Sabtu (23/8) malam WIB, China menang 3-1 (22-25, 26-24, 25-10, 25-18).

China tertinggal lebih dahulu, lalu bangkit dan memenangi pertandingan.

Meski timnya kehilangan satu set dari Meksiko, Yong Zhao tampak tak kecewa.

"Ini justru kemenangan penting. Kami merasakan tertinggal, bangkit, dan menang. Saya lupa pesan apa yang saya sampaikan menjelang set kedua. Apa pun itu, saya senang para pemain bisa bertanggung jawab dan saling membantu," tutur Yong Zhao kepada VBTV.

Outside hitter China Zhuang Yushan tampil sebagai pencetak angka tertinggi pada laga itu, yakni 23 poin.

"Kemenangan seperti ini menjadi modal berharga untuk menghadapi pertandingan selanjutnya," kata Yong Zhao.

Di matchday 2, China akan berhadapan dengan Kolombia pada Senin (25/8), sedangkan Meksiko meladeni Republik Dominika. Pada MD1, Dominika yang ketemu Kolombia menang 3-0. (vw/jpnn)