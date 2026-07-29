China Tumbang, Jepang Tembus Semifinal VNL 2026

jpnn.com - NINGBO - Jepang belum terkalahkan di Volleyball Nations League atau VNL 2026 Putra.

Dari 13 kali bertanding, 13 kali menang; 12 kemenangan di fase reguler yang membuat mereka memuncaki klasemen akhir dan satu kemenangan di perempat final.

Jepang baru saja memastikan lulus ke semifinal setelah menundukan China 3-1.

Pada laga di Beilun Gymnasium, Ningbo, Rabu (29/7) malam WIB itu, Jepang kalah di set 1, tetapi bangkit dan menang di set-set berikutnya: 23-25, 25-23, 25-16, 25-23.

Bintang Jepang pada laga tadi ialah outside hitter Takahashi Ran, yang menjado top skor pertandingan dengan 21 poin.

"Kami hanya berpikir bahwa ini merupakan pertandingan penting yang harus kami menangi. Tadi ada beberapa kesalahan, tetapi itu karena tekanan pertandingan, kami harus memperbaikinya di semifinal," ujar Ran kepada awak VBTV.

Tim Putra Jepang belum pernah menjuarai VNL, prestasi terbaik menjadi runner up pada 2024.

Di semifinal VNL 2026 ini Jepang akan menghadapi pemenang 8 Besar Italia vs Amerika Serikat. (vw/jpnn)