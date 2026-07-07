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JPNN.com - Internasional

China Uji Coba Rudal Balistik ke Arah Pasifik, AS Sangat Khawatir

Selasa, 07 Juli 2026 – 11:20 WIB
China Uji Coba Rudal Balistik ke Arah Pasifik, AS Sangat Khawatir - JPNN.COM
Kementerian Pertahanan China mengatakan bahwa peluncuran rudal balistik antar benua (ICBM) pertama miliknya sepenuhnya sah dan masuk akal, sebagaimana dilaporkan media lokal pada Kamis (26/9/2024)/ ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com - TOKYO - China melakukan uji tembak rudal balistik jarak jauh dari kapal selam bertenaga nuklir. 

Amerika Serikat pada Senin (6/7), menyatakan kekhawatirannya atas uji coba tembak rudal balistik oleh China itu.

"Di saat Amerika Serikat bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk mencegah proliferasi nuklir, China justru melakukan hal yang sebaliknya. Peningkatan senjata nuklir Beijing yang cepat dan tidak transparan menjadi perhatian besar bagi kawasan dan dunia," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan menanggapi peluncuran pada hari Senin tersebut.

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Sebelumnya, China menyatakan telah berhasil melakukan uji coba tembak rudal ke arah Pasifik.

Hal itu memicu kekhawatiran dari Jepang dan beberapa negara lain di kawasan.

Menurut kantor berita resmi China, Xinhua, sebuah rudal strategis yang membawa hulu ledak tiruan diluncurkan dari kapal selam nuklir Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat menuju laut lepas Samudra Pasifik pada pukul 12.01 siang, dan mendarat tepat di perairan yang telah ditentukan.

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China juga memberitahu Penjaga Pantai Jepang mengenai kemungkinan titik jatuhnya puing-puing rudal di wilayah Laut yang mencakup zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang di Pasifik selatan prefektur Wakayama bagian barat.

Setelah mendapat informasi dari China sekitar pukul 11.30 pagi tentang peluncuran rudal balistik, Jepang menyampaikan keprihatinan seriusnya tentang peningkatan aktivitas militer dan menuntut "pertimbangan ulang" atas penembakan tersebut agar tidak mengancam keamanan mereka, kata pemerintah Jepang.

China melakukan uji coba tembak rudal balistik jarak jauh dari kapal selam bertenaga nuklir. AS sangat mengkhawatirkan hal itu.

Sumber ANTARA

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TAGS   Rudal balistik  China  uji coba rudal  Amerika Serikat  nuklir 
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