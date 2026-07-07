China Uji Rudal Balistik di Samudera Pasifik, AS: Sangat Mengkhawatirkan Asia maupun Dunia

jpnn.com - TOKYO - Amerika Serikat memberikan respons atas uji coba rudal balistik China di Samudera Pasifik. AS menilai uji coba rudal balistik yang dapat membawa hulu ledak nuklir dari kapal selam milik China, itu merupakan perkembangan yang "sangat mengkhawatirkan" bagi kawasan Asia maupun dunia.

Menanggapi uji coba yang dilakukan sekitar 20 jam sebelumnya itu, Departemen Luar Negeri AS pada Senin (6/7), mengeluarkan pernyataan mendesak China menahan laju proliferasi senjata nuklir. Deplu AS juga menegaskan kembali komitmen Washington terhadap pertahanan para sekutunya.

"Percepatan pengembangan senjata nuklir Beijing yang berlangsung cepat dan tidak transparan sangat mengkhawatirkan bagi kawasan maupun dunia," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

Menurut militer dan media Pemerintah China, angkatan laut negara itu pada Senin berhasil meluncurkan rudal strategis yang membawa hulu ledak tiruan dari kapal selam bertenaga nuklir menuju perairan lepas di Samudera Pasifik.

Deplu AS menyatakan pihaknya memantau peluncuran rudal balistik antarbenua yang tidak membawa hulu ledak tersebut hingga jatuh di kawasan selatan Samudera Pasifik.

Washington juga meminta China terlibat dalam pembahasan pengendalian senjata yang lebih bermakna serta berkomitmen menerapkan mekanisme pemberitahuan rutin mengenai peluncuran rudal maupun wahana antariksa.

Menurut AS, komitmen tersebut telah dijalankan oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni Inggris, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat.

Pernyataan AS itu menambah daftar negara yang menyampaikan keprihatinan atas peluncuran tersebut, setelah sebelumnya Australia, Jepang, dan sejumlah negara lain juga melontarkan kritik.