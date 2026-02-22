ChompChomp Marshmallow Ini Raih Penghargaan ITAY 2026

jpnn.com, JAKARTA - ChompChomp Marshmallow meraih Creative Packaging & Branding Excellence Award 2026 dalam ajang Indonesia Top Achievements of the Year (ITAY) di Grand Studio Metro TV, Jakarta, baru-baru ini.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas strategi kemasan dan branding yang dinilai inovatif serta berdampak pada pertumbuhan bisnis.

"Kami juga berkomitmen memberikan akses publik berupa dokumen legalitas seperti verifikasi sertifikat halal serta verifikasi publik dan produk,” ujar Larauzi Wahyuli, Sales Manager PT Dinus Cipta Mandiri, dalam keterangannya, Minggu (22/2).

Menurutnya, ke depan ChompChomp akan terus menghadirkan produk yang menyenangkan, aman, dan terjamin kehalalannya.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan konsumen di pasar domestik.

Penghargaan ini tidak lepas dari strategi ChompChomp yang dinilai berhasil menghadirkan kemasan yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efektif secara bisnis.

Desain yang penuh warna, fun, dan family-friendly membuat produk mudah dikenali di rak ritel modern maupun marketplace digital.

Penilaian juri juga mencakup konsistensi identitas visual di seluruh varian produk, inovasi desain kemasan yang meningkatkan daya tarik konsumen, pertumbuhan distribusi di ritel modern, serta strategi pemasaran digital yang memperkuat brand awareness.