JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Christiany Eugenia Paruntu Dorong ASEI Masuk Grand Design Ekspor Nasional Demi Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Selasa, 26 Mei 2026 – 10:24 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu mendorong pemerintah untuk segera memasukkan PT Asuransi Asei Indonesia (ASEI) ke dalam grand design ekspor industri nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target 8 persen.

Menurutnya, ASEI memiliki peran strategis dalam mendukung ekosistem perdagangan nasional melalui layanan perlindungan dan penjaminan bagi investor, perbankan, eksportir, hingga pelaku UMKM.

Christiany Eugenia Paruntu menilai perlambatan ekonomi global saat ini memberikan tekanan langsung terhadap kinerja ekspor nasional.

Kondisi tersebut diperburuk oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan risiko perang dagang internasional yang berpotensi mengganggu rantai pasok global.

Sebab, Indonesia dinilai membutuhkan instrumen perlindungan ekspor yang lebih kuat dan terintegrasi agar perdagangan nasional tetap mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi dunia yang semakin kompleks.

Menurutnya, rencana pembentukan BUMN Ekspor di bawah PT Danantara Strategi Indonesia (DSI) dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar-BUMN, termasuk ASEI, dalam mendukung perdagangan komoditas sumber daya alam Indonesia.

Kehadiran asuransi penjaminan ekspor dinilai penting untuk mengamankan perdagangan komoditas strategis seperti batu bara, crude palm oil (CPO), ferroalloy, dan berbagai produk sumber daya alam lainnya di pasar global.

Christiany Eugenia Paruntu menegaskan bahwa penataan kembali grand design asuransi ekspor nasional akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi negara.

