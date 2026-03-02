Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Christiany Eugenia Paruntu DPR Dorong Pertamina Jaga Ketahanan Energi Nasional di Tengah Gejolak Global

Senin, 02 Maret 2026 – 16:53 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serika (AS) – Israel vs Iran kembali memicu lonjakan volatilitas harga minyak dunia.

Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah bahkan memunculkan kekhawatiran terganggunya jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak global.

Dalam asumsi APBN 2026, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok sebesar US$70 per barel.

Namun, perkembangan situasi global berpotensi mendorong harga melampaui angka tersebut dan memberi tekanan serius terhadap fiskal negara.

Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menegaskan langkah antisipatif harus segera diperkuat, terutama oleh PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi energi nasional.

Dia mengingatkan Indonesia masih mengimpor minyak mentah, BBM, dan LPG dengan nilai mencapai sekitar US$15 miliar atau setara lebih dari Rp 250 triliun per tahun.

Ketergantungan pada pasokan dari kawasan Timur Tengah membuat Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak harga global.

Menurut Christiany, setiap kenaikan harga minyak mentah di atas asumsi APBN dapat berdampak langsung pada peningkatan beban subsidi dan kompensasi energi.

Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu meminta PT Pertamina sebagai BUMN mengambil langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan energi nasional.

TAGS   DPR RI  DPR  Christiany Eugenia Paruntu  Pertamina 
