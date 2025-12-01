Christmas Carol di PIK Icon, Menikmati Suasana Natal & Tur Casa Pasadena, Ada Eskrim Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Natal sudah hadir di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2. Kehadiran dekorasi tematik di Show Unit PIK Icon membuat vibe menuju Natal benar-benar terasa di fasilitas yang berfungsi sebagai tempat pameran atau galeri untuk memperkenalkan produk-produk hunian itu.

Area kanan, kiri, hingga bagian belakang bangunan Show Unit PIK Icon telah disulap menjadi ruang bertema Natal. Atraksi itu pun diminati para pengunjung yang ramai di akhir pekan.

Pada Minggu (30/11/2025), PIK Icon menggelar rangkaian Christmas Carol mulai pukul 10.00 hingga 20.00 WIB. Selain menikmati dekorasi dan berfoto, para pengunjung bisa mengikuti tur show unit Casa Pasadena, hunian modern yang dirancang bagi keluarga muda dan menjadi salah satu unit favorit.

“Saya tertarik datang karena ingin merasakan suasana Natal sekaligus melihat langsung developmennya. Casa Pasadena tampil rapi dan nyaman,” ujar Angelica Gultom, pengunjung asal Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Event itu juga menyediakan hadiah langsung berupa voucer belanja ratusan juta rupiah dari MAP, IKEA, Informa, Electronic City, dan Frank & Co yang tanpa diundi. Pengunjung juga bisa mengikuti lomba foto berhadiah puluhan juta rupiah yang diumumkan pada 30 Desember 2025.

Tidak hanya itu, tersedia Häagen-Dazs gratis, kegiatan berkeliling show unit, serta berbagai sajian manis yang dikurasi khusus untuk pengunjung.

Informasi lengkap terkait hunian Casa Pasadena bisa diperoleh melalui Marketing Gallery Casa Pasadena di 081231255.

“Dekornya festive (meriah, red), penataan acaranya rapi. Buat keluarga seperti kami, ini jadi alternatif rekreasi sebelum Natal,” kata Jonathan, pengunjung yang datang bersama istri dan anaknya.(ikl/jpnn.com)