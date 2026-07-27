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JPNN.com - Entertainment - Film

Christopher Nolan Ternyata Takut Garap Film Komedi Romantis

Senin, 27 Juli 2026 – 11:11 WIB
Christopher Nolan Ternyata Takut Garap Film Komedi Romantis - JPNN.COM
Sutradara film The Odyssey, Christopher Nolan dalam The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Foto: ANTARA/Instagram/christophernolann.

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Sutradara Christopher Nolan ternyata takut untuk menggarap film bergenre komedi romantis.

Pengakuan tersebut diungkapkannya ketika tampil dalam program The Tonight Show Starring Jimmy Fallon baru-baru ini.

Awalnya Jimmy Fallon bertanya soal kemungkinan Christopher Nolan menggarap film komedi romantis.

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"Saya rasa membuat komedi romantis akan sangat sulit. Saya akan sangat takut melakukan hal seperti itu," kata Christopher Nolan dalam siaran The Hollywood Reporter.

Sutradara The Odyssey itu menilai menyutradarai film komedi romantis bukan perkara mudah.

Salah satu tantangan yang dirasa berat bagi Christopher Nolan yakni membuat penonton tertawa ketika menyaksikan film.

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"Tidak ada tempat untuk bersembunyi di balik itu ketika anda membuat komedi," jelasnya.

Dalam kesempatan lain, Christopher Nolan juga bicara mengenai peluang menggarap film horor.

Sutradara Christopher Nolan ternyata takut untuk menggarap film bergenre komedi romantis.

Sumber Antara

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TAGS   Christopher Nolan  Film Christopher Nolan  Sutradara Christopher Nolan  The Odyssey 
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