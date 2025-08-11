Chubb dan Australian Open Perkuat Kolaborasi Kemitraan yang Lebih Luas

jpnn.com, JAKARTA - Tennis Australia mengumumkan perusahaan asuransi terkemuka dunia, Chubb, telah memperbarui multiyear partnership dengan Australian Open. Chubb sendiri telah menjadi Official Insurance Partner Australian Open sejak 2020.

Menurut perjanjian yang telah diperbarui, kemitraan ini akan diperluas dengan cakupan Official Life Insurance Partner, Official Trophy Insurance Partner dan Official Travel Insurance Partner of the Australian Open.

Chubb juga akan meningkatkan kehadirannya di lapangan dengan integrasi ke dalam momen ‘Close Call’ yang menjadi favorit para penggemar Tennis.

Ruang Lingkup yang lebih luas ini memperkuat dukungan jangka panjang Chubb untuk Australian Open, serta memberikan highlight atas produk yang ditawarkan baik dari asuransi umum maupun dari asuransi jiwa.

Tennis Australia’s Chief Executive Craig Tiley mengatakan pihaknya senang dapat memperpanjang kemitraan mereka dengan Chubb, pemimpin global dalam bidang asuransi.

"Chubb telah menjadi mitra utama Australian Open sejak tahun 2020, dan kami berharap dapat mengembangkan hubungan yang sudah kuat ini,” ujar Craig Tiley.

“Perusahaan dengan profil global, khususnya di wilayah Asia Pasifik, membuat kerja sama dengan Australian Open, salah satu acara olahraga dan hiburan terbesar di dunia, menjadi sangat selaras,” imbuhnya.

Regional President APAC, Chubb, Marcos Gunn mengatakan mereka sangat senang mengumumkan pembaruan dan perluasan kemitraan Chubb dengan Australian Open, hal ini menandai era baru bagi Chubb melalui kolaborasi yang lebih luas dengan acara ikonik ini.