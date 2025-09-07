Cibubur Dinilai Kawasan Menjanjikan, Majapahit Suites Hadirkan Tower Mahesa

Minggu, 07 September 2025 – 10:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Cibubur memiliki prospek menjanjikan karena didukung oleh pembangunan infrastruktur seperti Tol Cimanggis-Cibitung dan LRT.

Selain itu, juga keberadaan fasilitas lain yang mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di sana.

Dukungan infrastruktur yang makin lengkap dan aksesibilitas kian mudah menjadi salah satu kunci meningkatnya prospek properti hunian di wilayah tersebut.

Baca Juga: Proyek Hunian Warisan Bangsa Sasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah

"Kawasan ini menawarkan keseimbangan antara kehidupan perkotaan dan lingkungan hijau," kata General Manager PT Amarta Gemilang Indotopaz, Thomas H Aslim, Minggu (7/9).

Pengembang properti ini baru saja melakukan topping off untuk Tower Mahesa, yang menjadi bagian dari proyek hunian prestisius Majapahit Suites.

Majapahit Suites yang merupakan proyek hunian vertikal dirancang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup modern khususnya masyarakat Cibubur.

“Kami percaya, keberhasilan proyek ini bukan hanya tentang membangun gedung, tetapi juga membangun kepercayaan dan komunitas berkelanjutan,” ujarnya.

Hadir dalam topping off, antara lain Gita Wirjawan selaku Chairman dan Mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Juanto Salim selaku Direktur, serta Dewi Ivo Rajasa dan Bilawal Zandra Faris selaku Komisaris Perusahaan.