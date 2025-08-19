Close Banner Apps JPNN.com
Cidata Barat Papua Meriahkan Hari Kemerdekaan dengan Lomba Bareng Warga

Selasa, 19 Agustus 2025 – 17:19 WIB
PT Cidata Barat Papua menggelar lomba bersama warga di Kabupaten Teluk Wondama. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, TELUK WONDAMA - Kemeriahan HUT RI dirasakan di Indonesia bagian timur, terutama ratusan warga di Desa Nanimori, Distrik Kuri Wamesa, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

Ratusan warga yang juga diinisiasi PT Cidata Barat Papua mengikuti berbagai lomba memperingati hari kemerdekaan Indonesia.

Dirut PT Cidata Barat Papua Dikky Agung Pamungkas mengatakan pihaknya berpartisipasi dengan warga di Distrik Kuri Wamesa turut memeriahkan HUT RI.

“Kami menyelenggarakan bersama masyarakat karena sudah belasan tahun tidak ada yang menyelenggarakan kegiatan lomba seperti sepak bola, voli, panjat pinang dan tarik tambang,” ujar Dikky kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (19/8).

Dikky menambahkan pihaknya juga menggelar lomba untuk anak-anak seperti lomba balap karung, lomba kelereng dan lain-lainnya untuk merayakan hari ke/merdekaan di tanah Indonesia Timur.

“Untuk pertandingan voli diselenggarakan pagi dan sore untuk sepak bola sejak 13-17 Agustus 2025,” kata Dikky.

Dalam perlombaan sepak bola, PT Cidata Barat Papua menyediakan hadiah sebesar Rp 4 juta untuk juara satu, lalu Rp 3,5 juta untuk juara dua, dan Rp 2,5 juta untuk juara tiga

Sedangkan lomba voli, juara satu akan mendapat Rp 3 juta, juara dua Rp 2 juta, dan juara tiga Rp 1 juta. (cuy/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

