JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cidata Mining Servis Dukung Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah Ini

Senin, 26 Januari 2026 – 19:41 WIB
Cidata Mining Servis Dukung Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah Ini
Alat berat yang dikerahkan Cidata Mining Servis untuk pembangunan di Indonesia timur. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - PT Kristalin Ekalestari dan PT Cidata Mining Servis (CMS) Kristalin Group menambah armada baru untuk mendukung pembangunan wilayah Indonesia Timur yakni di Papua dan Sulawesi dengan menargetkan 100 alat berat eksavator pada tahun ini.

Perusahaan bergerak di bidang sewa alat berat dan konstruksi tersebut mulai merambah bisnis di tahun 2026 dengan mendukung pembangunan infrastruktur dan perekonomian di wilayah Indonesia timur khususnya Papua Tengah, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Dengan pembangunan konstruksi itu diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian daerah serta putra-putri daerah setempat mendapatkan lapangan pekerjaan baru.

General Manager (GM) PT CMS Ahmad Riza Driyasyuman menuturkan pihaknya bersama Kristalin Group ingin berkontribusi terhadap pembangunan Papua dan seluruh alat-alat berat akan dikerjasamakan dengan perusahaan yang dijalani.

Tahun ini PT CMS menargetkan 100 unit armada baru Eksavator Sany dan SDLG sudah tersebar di Papua dan Sulawesi untuk melakukan pembangunan Konstruksi, Pertambangan emas dan nikel.

“Kami menargetkan 100 unit pada tahun 2026 untuk alat-alat berat tetapi kami optimis 50 atau 60 unit bisa tercapai bagian sektor konstruksi, pertambangan emas dan nikel,” ucap Riza Senin (26/1/2026) di Jakarta.

Saat ini total awal tahun sudah 48 unit Eksavator sudah siap beroperasi di wilayah Papua dan Sulawesi.

“Selain pelayanan rental alat berat kami juga menyediakan pelayanan sewa kendaraan double gardan untuk operasional konstruksi,” tutur Riza.

PT Cidata Mining Servis berupaya mendukung pemerintah untuk pembangunan daerah Indonesia timur.

