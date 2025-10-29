Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cik Ujang Minta ASN Harus Inovatif & Melek Digital di Era Perubahan

Rabu, 29 Oktober 2025 – 06:57 WIB
Cik Ujang Minta ASN Harus Inovatif & Melek Digital di Era Perubahan - JPNN.COM
Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus bertransformasi menjadi pemimpin yang inovatif, melek digital. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus bertransformasi menjadi pemimpin yang inovatif, melek digital, dan adaptif terhadap dinamika zaman. 

Pernyataan itu disampaikan Cik Ujang saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025 di BPSDMD Sumsel, Senin (27/10).

Cik Ujang mengatakan ASN merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Baca Juga:

Oleh sebab itu, kemampuan adaptif dan digitalisasi menjadi keharusan.

“ASN harus mampu membaca perubahan, berinovasi dalam pelayanan, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja,” tegas Wagub.

Cik Ujang menilai pelatihan kepemimpinan ini menjadi langkah penting dalam menyiapkan ASN berkompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan global. Pemerintah daerah, lanjutnya, memerlukan pemimpin muda yang tangguh, kreatif, dan mampu berpikir strategis.

Baca Juga:

Cik Ujang juga mengapresiasi LAN RI atas sinergi dalam penyelenggaraan pelatihan, serta BPSDMD Sumsel yang konsisten melahirkan pemimpin berkualitas. 

Dia berharap para alumni dapat menjadi motor perubahan di lingkup kerja masing-masing.

Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus bertransformasi menjadi pemimpin yang inovatif, melek digital

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cik Ujang  ASN  Sumsel  teknologi 
BERITA CIK UJANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp