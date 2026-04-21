Cik Ujang Serap Aspirasi Warga Banyuasin dalam Silaturahmi di Sumber Marga Telang

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang mengungkapkan bahwa silaturahmi adalah sarana menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.

Hal itu diungkapkan Cik Ujang saat menghadiri kegiatan silaturahmi bersama masyarakat Kecamatan Sumber Marga Telang yang dipusatkan di Desa Karang Anyar, Kabupaten Banyuasin, Senin (20/4).

Kegiatan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan dengan dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, serta warga yang antusias menyambut kehadiran orang nomor dua di Sumsel tersebut.

Silaturahmi ini menjadi momen istimewa karena merupakan kali pertama Wakil Gubernur Sumsel diundang langsung oleh tokoh masyarakat di wilayah Banyuasin, khususnya Kecamatan Sumber Marga Telang.

Hal ini mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap perhatian pemerintah provinsi.

Dalam suasana akrab, masyarakat menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kehadiran Cik Ujang yang dinilai membawa semangat baru.

Cik Ujang juga menegaskan pentingnya silaturahmi dalam membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

“Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk memperkuat kebersamaan dan membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan bertemu langsung, kami bisa mengetahui kondisi riil di lapangan serta mendengar aspirasi masyarakat secara langsung,” ujarnya.